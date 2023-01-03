حراك ديالى ينهي اعتصامه ويفتح الطرق المغلقة: لجنة السوداني ستصل غدا

2023/01/03 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن الحراك الشعبي في ديالى، اليوم الاثنين، إعادة فتح كل الطرق المغلقة في المحافظة وإنهاء الاعتصام السلمي.

وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وفدا رسميا زار سرادق اعتصام الحراك الشعبي في ديالى برئاسة المحافظ واثنين من النواب، وتم التداول حول مطالبنا المشروعة".

ولفت إلى أن المطالب "حُدِدَت في 3 نقاط رئيسية هي إناطة منصب قائد شرطة ديالى لضابط من أهالي المحافظة حصرا، وتشكيل لجنة من رئاسة الوزراء لدراسة ملف وجود 54 منصبا أمنيا وحكوميا يُدار من قبل شخصيات ليسوا من أهالي ديالى بالإضافة إلى إعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي من أهالي المحافظة".

وأضاف، أن "طلب تشكيل لجنة عليا من رئاسة الوزراء تم الموافقة عليه، وغدا ستصل لجنة عليا لدراسة ملف المناصب في ديالى، بالإضافة إلى تعهد المحافظ واثنين من نواب لجنة الأمن والدفاع النيابي بدراسة ملف تغيير قائد شرطة ديالى خلال الأسابيع القادمة، وأن يكون اختيارهم شخصية من أهالي ديالى حصرا لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وفق الضوابط والإجراءات الرسمية الخاصة بمفاتحة القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار إلى أن "جميع الطرق التي تم أغلقها الحراك الشعبي صباح اليوم خلال تظاهراته في ديالى تمت إعادة فتحها أمام الحركة بانتظار وصول لجنة السوداني يوم غدا".

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