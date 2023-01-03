"بي كي كي" يكشف عن تحركات تركية لحفر طرق سرية داخل العراق

2023/01/03 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اليوم الاثنين، عن تحركات جديدة للقوات التركية في عدد من مناطق الإقليم لحفر طرق وانفاق سرية.

وقال شيخ موس في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك تحركات للجيش التركي في مناطق باطوفا والمناطق القريبة من محافظة نينوى، والشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف أنه "حسب المعلومات فإن القوات التركية تحفر أنفاقا ومجموعة من الطرق السرية"، مبينا أنها "تريد إيصال قواتها للسيطرة على قضاء سنجار وأجزاء من محافظة نينوى".

ولفت إلى أن "هناك تسهيلات تقدم لها من الحزب الديمقراطي والبيشمركة التابعة له".

تحرير: شمس

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