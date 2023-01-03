2023/01/03 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت رابطة "لا ليغا" على انتقادات اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، إذ قال إن الرابطة لا تحارب العنصرية، عقب تعرضه لإساءة عنصرية خلال مواجهة ناديه ريال مدريد وبلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.

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