امين عام العصائب: ترامب سيدفع ثمن ارتكاب جريمة اغتيال قادة النصر

2023/01/03 | 01:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي اليوم الثلاثاء، ان ترامب سيدفع ثمن ارتكاب جريمة اغتيال قادة النصر.وقال الخزعلي في كلمة له من موقع الاغتيال وتابعتها ايرث نيوز، “نوجه خطابنا للعالم نعم نعم حاج قاسم نعم نعم أبو مهدي كلا كلا اميركا كلا كلا إسرائيل”.وأضاف “نعاهد قادتنا باخذ الثأر […]

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