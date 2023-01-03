2023/01/03 | 03:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6m_0UKKjjf0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. (نذورات الاخوة المسلمين في كنيسة مريم العذراء ام الأحزان (عليها السلام) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. (نذورات الاخوة المسلمين في كنيسة مريم العذراء ام الأحزان (عليها السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).