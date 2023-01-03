كيف تحول إيلون ماسك من أغنى شخص في العالم إلى أكثر إنسان يفقد ثروة في التاريخ؟

2023/01/03 | 03:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأسبوع الماضي، إن الملياردير إيلون ماسك أصبح أول شخص يخسر 200 مليار دولار من ثروته في التاريخ.

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