بلينكن يتصل بنظيره الإسرائيلي.. والخارجية الأمريكية توضح تفاصيل الاتصال

2023/01/03 | 07:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الاثنين، في بيان، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين لتهنئته على تعيينه في منصبه.

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