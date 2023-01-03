العمل تصدر تنويها يخص فئة المعين المتفرغ

2023/01/03 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، تنويهاً يخص المعين المتفرغ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تود هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تنوه للمستفيدين المشمولين بالمشاهدة السنوية بأمكان المعين المتفرغ تقديم طلبا لغرض المشاهدة الالكترونية او زيارة باحث فيما يخص الاشخاص لأصحاب الحالات الحرجة لغرض استكمال الاجراءات الخاصة بهم وحسب المواعيد المخصصة من قبل الهيئة سلفاً".

واضافت أنه "يتم استقبال المستفيدين المشمولين بالمشاهدة السنوية على مدار الأسبوع من الاحد الى الخميس".#الساكنينفيجانب_الكرخ في لجنة الفرعية في البياع مدينة الذرى مقابل البيع المباشر للسيارات#الساكنينفيالرصافة في اللجنة الفرعية في مدينة الاعظمية مجاور دار زهور الاعظمية للايتام وقرب مستشفى النعمان

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