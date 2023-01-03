ميسان.. اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من 3 كغم من الكريستال

2023/01/03 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في ميسان ، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من 3 كغم من الكريستال في المحافظة .

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان القت القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهما (3) كيلو و(500) غرام من مادة الكريستال المخدرة ".

واضاف انه" تم احالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالا جزاءهما العادل".

تحرير: ع ك

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