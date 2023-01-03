استقرار أسعار صرف الدولار في سوق العراق 

2023/01/03 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، استقراراً في البورصة المحلية.

سعر البيع: 153000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 152800 دينار لكل 100 دولار

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