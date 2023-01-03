2023/01/03 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 84.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 79.49 دولاراً للبرميل بعد صعود الدولار.



ويجعل ارتفاع العملة الأميركية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا يوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5 بالمئة و 6.7 بالمئة على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير صندوق النقد الدولي يهبط بأسعار النفط عالمياً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير صندوق النقد الدولي يهبط بأسعار النفط عالمياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).