اعتقال متهم بقضايا إرهابية في كركوك

2023/01/03 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم مطلوب بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

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