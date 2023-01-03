ميسان.. ضبط متهمين بحوزتهم قرابة 4 كيلو من مادة الكريستال المخدرة

2023/01/03 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، من اعتقال متهمين بحوزتهما قرابة الـ 4 كيلو من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان.

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