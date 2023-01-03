لماذا لا يستعيد بعض الأشخاص حاسة الشم بعد كورونا؟

2023/01/03 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المعروف أن الإصابة بكورونا يمكن أن تؤثر على حاسة الشم لديك، ولكن في بعض الحالات، لا تعود وظيفة حاسة الشم إلى سابق عهدها بشكل صحيح.فتسبب عدوى SARS-CoV-2 في هجوم مستمر للجهاز المناعي على الخلايا العصبية في الأنف، كما تشير الدراسة الجديدة، ثم هناك انخفاض في عدد تلك الخلايا العصبية، ما يجعل الناس […]

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