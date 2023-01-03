طهران: لقاء بين وزير الخارجية السعودي ومساعد الرئيس الإيراني في البرازيل

2023/01/03 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن محمد حسيني، مساعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في البرازيل، على هامش مشاركتهما في حفل تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا.

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