تحقيق أكثر من 115 مليار دولار عن تصدير النفط الخام لعام 2022

2023/01/03 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، ان مجموع الايرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بلغت اكثر من (115) مليار دولار بحسب الاحصائية الاولية.

وبلغت الكميات المصدرة للنفط الخام اكثر من (1) مليار و (209) ملايين برميل وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة (3) ملايين و (320) الف برميل باليوم، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء وزير النفط قوله، ان عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات منها ( الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والامريكية والبريطانية والفرنسية والروسية والايطالية و الإسبانية والهولندية) وغيرها ، فضلا عن شركات عربية أخرى .

وأثنى الوزير على جهود العاملين في وزارة النفط وتشكيلاتها لهذه الإنجازات المتحققة والتي رفدت الميزانية الاتحادية بمبالغ مالية بلغت اكثر من (115) مليار دولار .

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