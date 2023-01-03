انطلاق مسيرة لمحاضريي 2020 من منطقة العلاوي صوب الخضراء (صور)

2023/01/03 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلقت مسيرة للمحاضرين ،اليوم الثلاثاء، من منطقة العلاوي صوب المنطقة الخضراء وسط بغداد .

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان " محاضري عام 2020 من الرصافة الثالثة تجمعوا في منطقة العلاوي وتوجهوا في مسيرة نحو المنطقة الخضراء للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

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