العراق يحقق اكثر من 115 مليار دولار كإيرادات نفطية في 2022

2023/01/03 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، تحقيق العراق اكثر من 115 مليار دولار عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بحسب الاحصائية الاولية.

وذكر بيان للوزير، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بلغت الكميات المصدرة للنفط الخام اكثر من (1) مليار و (209) ملايين برميل وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة (3) ملايين و (320) الف برميل باليوم".

واضاف، أن "عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات منها ( الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والامريكية والبريطانية والفرنسية والروسية والايطالية و الإسبانية والهولندية) وغيرها ، فضلا عن شركات عربية أخرى".

واثنى الوزير، وفقا للبيان، "على جهود العاملين في وزارة النفط وتشكيلاتها لهذه الإنجازات المتحققة والتي رفدت الميزانية الاتحادية بمبالغ مالية بلغت اكثر من (115) مليار دولار".

تحرير: أ.ف

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