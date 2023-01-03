2023/01/03 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد المئات من أنصار الحشد الشعبي إلى

مطار بغداد لإحياء ذكرى استشهاد نائب

رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي

المهندس ورئيس فيلق القدس الإيراني

قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية في 2020.

وتناقلت وسائل إعل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشية الذكرى الثالثة.. أنصار الحشد يحيون ذكرى استشهاد المهندس وسليماني قرب مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشية الذكرى الثالثة.. أنصار الحشد يحيون ذكرى استشهاد المهندس وسليماني قرب مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).