رئيس هيئة النزاهة يصدر توجيهاً يتعلّق بملاحقة كبار الفاسدين

2023/01/03 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة

حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة

رفع مُستويات عمل مُديريَّات ومكاتب

تحقيق الهيئة في العام الجديد، مشدداً

على أهمية محاسبة كبار الفاسدين والحرص

على عدم إفلاتهم من

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