2023/01/03 | 10:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fjUnfTlc4W4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: المالكي يريد السيطرة على محافظات ميسان وذ قار والنجف التي يديرها صدريون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر: المالكي يريد السيطرة على محافظات ميسان وذ قار والنجف التي يديرها صدريون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).