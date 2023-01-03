احتياطي النقد الأجنبي بالعراق يتجاوز الـ 99 مليار دولار

2023/01/03 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت الاحتياطيات الأجنبية للعراق الـ

99 مليار دولار فيما لا يزال البلد

المصدر للنفط يستفيد من ارتفاع أسعار

النفط التي شهدت قفزة كبيرة خلال العام

الماضي في ظل تداعيات الحرب في

أوكرانيا.

ويمثل هذا مستو

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