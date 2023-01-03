ممثل خامنئي يزور مرقد ابو مهدي المهندس

2023/01/03 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرشد الايراني في العراق

السيد مجتبى الحسيني صباح اليوم مرقد

أبومهدي المهندس.

وبحسب وكالة مهر الايرانية فان ممثل

السيد الخامنئي زار صباح اليوم

الثلاثاء مرقد الشهيد الحاج أبومهدي

المهندس.





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