لماذا يتم تهريب الدولار ؟

2023/01/03 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبدالحسين الهنين

( حتى المبيعات ألنقدية ذات الاستخدام

الشخصي فهي كذلك تباع في سوق البورصة ثم

تجمع و ترزم و تهرب إلى أربيل ثم الى

تركيا ثم دول أخرى.



بمعنى ان الأصل في

وجود المزاد هو تهريب عمل

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