2023/01/03 | 11:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط العراقية: تحقيق إيرادات أكثر من 115 مليار دولار عن تصدير النفط الخام لعام 2022 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/03 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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