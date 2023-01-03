2023/01/03 | 11:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يونادم كنا: وزارة الهجرة لا تمثل المكون المسيحي وهي تابعة للاطار | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1t1VIP98iFE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يونادم كنا: وزارة الهجرة لا تمثل المكون المسيحي وهي تابعة للاطار | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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