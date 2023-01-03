استطلاع: شركات يابانية

2023/01/03 | 11:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الشركات اليابانية الكبرى "أكثر تشاؤما" حيال الاقتصاد المحلي، نظرا لارتفاع التكاليف وضعف الين، وفق استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو.

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