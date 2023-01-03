المنتخب البحريني يصل البصرة استعداداً للمشاركة في كأس الخليج

2023/01/03 | 11:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد المنتخب البحريني لكرة القدم، إلى محافظة البصرة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.

المنتخب البحريني هو رابع المنتخبات المتواجدة حالياً في البصرة بعد اليمن والإمارات وعُمان.

ويلعب الأحمر البحريني “حامل اللقب” في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والكويت والإمارات.

يذكر أن بطولة كأس الخليج ستنطلق يوم الجمعة المقبل بمواجهة العراق وعُمان.

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