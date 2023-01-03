2023/01/03 | 12:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يناير، 2023 بغداد/المسلة: مضت ثلاث سنوات على الدماء التي سقت أزهار الكرامة والشرف، على...

ظهرت المقالة دماء سقت أزهار الكرامة وفضحت (تجّار) النصر أولاً على المسلة.

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