2023/01/03 | 12:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يناير، 2023 بغداد/المسلة: محمد ابو النواعير اسباب عديدة، منها داخلية، ومنها خارجية، ولكن هناك...

ظهرت المقالة لماذا تتكسر دواليب النهضة عندنا ؟ أولاً على المسلة.

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