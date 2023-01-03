جنايات واسط تعلن نسبة حسم 100%‎ لدعاوى المخدرات

2023/01/03 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط، أن محكمة جنايات واسط حسمت دعاوى المخدرات بنسبة 100%‎ .

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “عدد الدعاوى وصل إلى 322 دعوى من بينها حكما واحدا بالاعدام و(6) احكام بالسجن المؤبد و (132) حكماً بالسجن المؤقت لعام 2022”.

وأضاف أن “دعاوى المخدرات توزعت كالتالي وهي (146) متاجرة و(47) ترويج و(129) تعاطي والتي تم حسمها بالكامل لعام الفين واثنين وعشرين، مبينا أن احكاما مختلفة قد صدرت لكل دعوى حسب الجريمة وكمية المخدرات المضبوطة”.

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