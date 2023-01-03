لجنة الصحة والبيئة النيابية تعلن دعمها 7 ترليونات دينار لوزارة الصحة والإشراف على عمل الوزارة

2023/01/03 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، سعيها لزيادة التخصيص المالي لوزارة الصحة ليصل الى 7 ترليونات دينار، مبينة أنها ستشرف على عمل الوزارة وإعادة تقييم مستشفياتها.

وقالت أحد أعضاء اللجنة إن “لجنة الصحة النيابية تعمل على زيادة التخصيص المالي لوزارة الصحة ليصل الى 7 تريليونات دينار في قانون الموازنة العامة بعد إن كان التخصيص المالي بحدود 5 تريليونات دينار”.

وأضافت الجنة أن “التخصيصات المالية للصحة ستكون لتوفير المستلزمات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية وشراء الادوية والاجهزة الطبية وتطوير القطاع الصحي بالبلاد”.

كما ان “بعد إقرار قانون الموازنة، فان لجنة الصحة النيابية ستشرف على عمل الوزارة من شراء الادوية والاجهزة الطبية وإعادة تقييم عمل المستشفيات”.

هذا وقد كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد افتتح مستشفى الكاظمية التعليمي، يوم أمس الاثنين، بعد اعادة تأهيله اثر زيارته الاخيرة، في 13 تشرين الثاني 2022، للمستشفى وانتقاده لعملها وإصداره أوامر بنقل اطباء وموظفين مقصرين في عملهم.

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