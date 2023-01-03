التضخم في تركيا يتراجع إلى 64.27٪ خلال ديسمبر

2023/01/03 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 64.27 في المئة في ديسمبر/كانون الأول منخفضاً عن التوقعات، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول.وقال معهد الإحصاء التركي: إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.18 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع 2.7 في المئة متوقعة في استطلاع أجرته رويترز.وعلى أساس سنوي، كانت التوقعات تشير إلى تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 66.8 في المئة.



وكان التضخم قد بلغ أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85.51 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.وانخفض مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.24 في المئة على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول مع ارتفاعه 97.72 في المئة على أساس سنوي.(رويترز)

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