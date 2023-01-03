بالذكرى الثالثة.. إيران تقدم قائمة اتهام لـ 17 عراقياً متورطاً بحادثة المطار

2023/01/03 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية

للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق

الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي،

مستجدات الملاحقة القضائية في ملف

اغتيال الفريق قاسم سليماني، مؤكدا أن

بين المتهمين 94 أميركيا وفي مقدم

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