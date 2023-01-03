النزاهة: الفاسدون يسرقون قوت المواطن والمعركة ضدهم اعقد من مكافحة الإرهاب

2023/01/03 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدَّد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون،

على ضرورة رفع مُستويات عمل مُديريَّات

ومكاتب تحقيق الهيئة في العام الجديد،

مُنوِّهاً بأنَّه ينبغي أن يكون هذا

العام مُنطلقاً جديداً لعمل الهيئة في

إطار سعيها لمُكاف

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