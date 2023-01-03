تاكيدا لما نشرته “ايرث نيوز”.. الحشد يعلن الاشتباك مع داعش في الطارمية

2023/01/03 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قوة من الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء الاشتباك مع عناصر داعشية في الطارمية.وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز انه “اشتبكت قوة من فوج الطارمية بالحشد الشعبي، الثلاثاء، مع عناصر داعش الإرهابية في بساتين الشط قرب البوسهيل شمال بغداد”.وكشف مصدر امني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء لوكالة ايرث نيوز عن […]

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الحشد يعلن الاشتباك مع داعش في الطارمية أولاً على ايرث نيوز.

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