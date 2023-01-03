هولندا تتطلع لتعزيز مدى التعاون المالي والاستثماري مع العراق 

2023/01/03 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبلت وزير المالية طيف سامي، الثلاثاء، السفير الهولندي لدى العراق يوهانيس لينديرت، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية .

وأكدت سامي، بحسب بيان لوزارة المالية، على "متانة علاقات التعاون بين العراق وهولندا وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو مستمر في كافة المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي".

واشارت وزير المالية إلى "أهمية مواصلة العمل على تنمية افاق التعاون والشراكة، والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدماً بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين".

من جانبه، عبّر السفير لينديرت عن "تطلع حكومة بلاده لتعزيز مدى التعاون البنّاء مع العراق، خاصة فيما يتعلق بجوانب المال والإستثمار والمساهمة بمشاريع التنمية المستدامة في البلاد".

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