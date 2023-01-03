العراق يتراجع إلى المركز الـ 129 عالمياً بمتوسط سرعة الإنترنت

2023/01/03 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بلغ متوسط سرعة التحميل على شبكة الإنترنت عالي السرعة في العراق 32.12 ميغابت في الثانية في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي 2022 ليحتل المرتبة الـ 129 عالميا منخفضا بمركز واحد عن عام 2021.

ووفقا لموقع "سبيد تست" المتخصص في قياس سرعة الإنترنت، جاءت موناكو في المركز الأول عالمياً بـ 320.08 ميغابت في الثانية، تليها سنغافورة بـ 295.78 ميغابت في الثانية، وجاءت الصين ثالثا 276.10 ميغابت في الثانية وفرنسا رابعا 272.94 ميغابت في الثانية.

عربيا جاءت الامارات العربية المتحدة اولا وبالمرتبة 15 عالميا بسرعة 243.95 ميغابت في الثانية، تليها الكويت ثانيا وبسرعة 179.00 ميغابت في الثانية وتأتي قطر ثالثا بسرعة 163.68 ميغابت في الثانية.

ومن ناحية أخرى، جاء العراق في المركز 77 عالميا من حيث متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول وبسرعة بلغت 41.02 ميغابت في الثانية، منخفضا مركزين عن عام 2021.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالميا، تليها دولة قطر ثم كوريا الجنوبية.

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