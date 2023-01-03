ديالى.. تأجيل موعد وصول

2023/01/03 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل موعد وصول لجنة السوداني لمحافظة ديالى الى الاسبوع القادم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخاصة بالنظر في مطاليب حراك ديالى الشعبي والتي كان من المزمع وصولها اليوم الى بعقوبة تأجلت زيارتها الى الاسبوع القادم".

واضاف، أن "اللجنة ستدرس عدة ملفات ابرزها وجود اكثر من 50 منصب حكومي وامني يدار من قبل شخصيات ليسوا من اهالي ديالى وفق تأكيدات الحراك الشعبي وبياناته".

ولفت الى أن "اللجنة ستقدم توصياتها بعد لقاء جميع الاطراف المعنية الاسبوع القادم وترفعها الى السوداني لاتخاذ ما يلزم من قرارات".

وفي يوم أمس الاثنين، أعلن الحراك الشعبي في ديالى، استجابة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمطالبه بتشكيل لجنة عليا لدراستها وارسال وفد اليوم الثلاثاء الى بعقوبة للوقوف على سبل الاستجابة لها.

وأعلن الحراك الشعبي بديالى السبت الماضي، عن إعطاء مهلة أسبوع للاستجابة لمطالبهم واولها اقالة قائد شرطة ديالى وتكليف ضابط من أهالي ديالى حصرا.

تحرير: أ.ق

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