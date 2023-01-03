بينها مكافحة المخدرات.. وزير الداخلية يصدر حزمة توجيهات

2023/01/03 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، حزمة توجيهات مهمة بشأن مكافحة المخدرات في العراق.

وذكر بيان للداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زيارة تفقدية،الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعقد اجتماعا موسعا مع مديرها العام ومديري المديريات في بغداد والمحافظات، اطلع فيه على الجهود التي تبذلها كوادر المديرية في مكافحة المخدرات".

وأكد الوزير، أن "المخدرات آفة لا بد من التخلص منها ومنع تداعياتها السلبية على المجتمع لما لها من آثار وتبعات كارثية على السلم المجتمعي"، مشددا على "أهمية تنفيذ مذكرات القبض بحق تجار المخدرات والمروجين لها، كونه واجباً لابد من إنجازه على أتم وجه".ووجه الشمري، بـ "تفعيل الجانب الاستخباري الدقيق لملاحقة ومتابعة المتاجرين بهذه السموم الفتاكة والمتعاطين لها وتقديمهم الى العدالة.

واشار البيان، الى أن "الوزير وجه مدير عام مكافحة المخدرات بتعزيز الجهود على الحدود وفي المنافذ الحدودية مع التنسيق مع دول الجوار لمنع عمليات تهريب وإدخال المواد والحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية الى داخل البلاد، كما وجه بالعمل على تأسيس قاعدة معلومات لشبكات تجارة المخدرات ومروجيها وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت"، فيما اكد وجود تقييم لعمل المديرية خلال الفترة المقبلة".

تحرير: أ.ف

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