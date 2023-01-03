بينها تخص تجارة المخدرات.. وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات

2023/01/03 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات خلال زيارته المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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