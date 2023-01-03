بينهم امرأة.. اعتقال مجموعة من المتهمين بجرائم القتل والتزوير في بغداد

2023/01/03 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم القتل والسرقة والتزوير في العاصمة.

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