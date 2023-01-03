بن غفير في مجمع الأقصى لأول مرة بعدما أصبح وزيرًا.. والسلطة الفلسطينية وحماس:

2023/01/03 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، الثلاثاء، مجمع المسجد الأقصى في القدس، المعروف باسم "جبل الهيكل" في اليهودية، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية.

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