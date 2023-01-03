زيلينسكي يعلن عن قمة مع الاتحاد الاوروبي في كييف

2023/01/03 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، 3 شباط المقبل، قمة في كييف لمناقشة الدعم المالي والعسكري.وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاصيل القمة في بيان، أعقب أول مكالمة هاتفية هذا العام لزيلينسكي، والتي أجراها مع أورسولا فون دير لايين، رئيسة … Readmore

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