المستشار المالي لرئيس الوزراء: سعر صرف الدولار الواحد سيصبح 1460 ديناراً

2023/01/03 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن سعر صرف الدولار الواحد سيصبح 1460 ديناراً.ويشهد سعر الصرف تذبذباً في الآونة الأخيرة ما أثار قلقاً في الأسواق، حيث انخفضت قيمة الدينار العراقي بشكل ملحوظ الثلاثاء الماضي (29 كانون … Readmore

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