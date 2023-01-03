وزارة الدفاع: طائرات القوة الجوية ستحلق بارتفاع منخفض خلال الأيام المقبلة

2023/01/03 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تنويها عن ممارسات للقوة الجوية وطيران الجيش بارتفاعات منخفضة في سماء بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، انه “سيتم خلال الأيام المقبلة، قيام طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، بالتحليق في سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة، لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، والاحتفال باستعراض التخرج لطلاب الدورة العسكرية (111)”.

واضافت ان “ذلك قد يؤدي إلى سماع أصوات من تلك الطائرات”.

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