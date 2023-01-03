فيديو لطفل عراقي ينثر النقود على راقصة في ناد ليلي يشعل المنصات والشرطة تبحث عنه

2023/01/03 | 13:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الجدل بالعراق لطفل عراقي في ناد ليلي وهو ينثر النقود على راقصة بطريقة غير لائقة بعيدة عن براءة الأطفال، وسط استنكار لما وصفه مغردون بـ"الانحطاط الأخلاقي".

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