2023/01/03 | 13:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تحرك القضاء العراقي، الاثنين 2 كانون الثاني 2023، لمعالجة ملف الجوازات...

ظهرت المقالة ملف الجواز الدبلوماسي أمام القضاء بعدما صار سلعة بيد الأدوات الفاسدة أولاً على المسلة.

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