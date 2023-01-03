2023/01/03 | 13:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، 3 كانون الثاني، 2022، إطلاقه عدة...

ظهرت المقالة البنك المركزي العراقي يتحدث عن مبادرات تنموية لانهاء الأزمة المالية أولاً على المسلة.

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