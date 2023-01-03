تحالف الفتح: لدينا معلومات مؤكدة حول تورط جهة عراقية نافذة في إغتيال قادة النصر

2023/01/03 | 13:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي، امتلاكه معلومات تفيد بتورط جهاز المخابرات بجريمة اغتيال قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في مقتربات مطار بغداد الدولي.وقال الجمالي: ان “الجريمة الأميركية بحق قادة النصر حدثت على ارض سيادية … Readmore

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